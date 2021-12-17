Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Aralık Cuma Kovid-19 tablosunu açıkladı | Günün vaka ve vefat sayıları...

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÖNERİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz.'' ifadelerini kullandı.