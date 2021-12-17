17 Aralık 2021, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Aralık Cuma Kovid-19 tablosunu açıkladı | Günün vaka ve vefat sayıları...

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Aralık Cuma Kovid-19 tablosunu açıkladı | Günün vaka ve vefat sayıları...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 17 Aralık Cuma gününü kapsayan vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı. Peki, bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu...

Sağlık Bakanlığı 17 Aralık Cuma gününe ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÖNERİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

16 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

15 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

14 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

13 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

10 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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