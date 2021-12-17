Son dakika: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi | 39 ülkenin lideri İstanbul’da! Başkan Erdoğan’dan önemli görüşmeler

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor.

Başkan Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.







SOMALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.





LİBYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

AFRİKA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.