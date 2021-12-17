Son dakika: Başkan Erdoğan'la görüşen Elon Musk'tan Türkiye açıklaması
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinin görüntüleri yayınlandı. Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini söyleyen Erdoğan, "5 bin resmi de NFT haline getirerek Türksat 5B'yi oluşturduk. Size hediye etmek isterim" dedi. Musk hediye için teşekkür ederken "Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.
ERDOĞAN: AYNI YIL İÇİNDE 2 UYDU FIRLATAN ENDER ÜLKELERDENİZ
Erdoğan görüşmede, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."
MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE SÖZLERİ
Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.
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