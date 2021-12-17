Son dakika: Başkan Erdoğan’la görüşen Elon Musk’tan Türkiye açıklaması

MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE SÖZLERİ

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.