Çorum deprem son dakika! Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum, Çankırı, Amasya, Yozgat deprem mi oldu?
Çorum deprem son dakika gelişmesi! Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum’da az önce bir deprem meydana geldi…
Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum deprem son dakika gelişmesi! AFAD açıklamasına göre; Çorum'un Bayat ilçesinde bir deprem meydana geldi.
AFAD AÇIKLADI
Çorum'un Bayat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.06 km olduğu açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.17 12:28:32 40.4855 34.2067 5.0 -.- 4.2 4.0 SAGPAZAR-BAYAT (CORUM) İlksel
2021.12.17 12:25:48 37.9260 29.2765 17.4 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.17 12:02:16 37.9268 27.0353 1.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 11:53:12 40.8378 31.3860 7.3 -.- 1.8 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2021.12.17 11:44:20 40.5603 34.9070 5.0 -.- 2.0 -.- OMERBEY-(CORUM) İlksel
2021.12.17 11:40:38 41.1192 43.8977 3.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.17 10:55:26 37.9132 27.1955 5.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 10:39:22 38.3792 39.3932 1.1 -.- 1.9 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.12.17 10:10:10 41.0963 43.8532 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.12.17 09:59:27 38.9913 42.1503 20.4 -.- 1.9 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel
2021.12.17 09:49:57 39.0393 37.3603 0.0 -.- 1.6 -.- TURNALI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2021.12.17 07:55:12 37.0333 28.1210 5.0 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2021.12.17 05:48:04 37.7055 26.0023 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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- Çorum deprem son dakika! Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum, Çankırı, Amasya, Yozgat deprem mi oldu?
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