Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için kar uyarısı! Hafta sonu hangi illere kar yağacak?

Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. İstanbul Valiliği ise kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu verileri.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.