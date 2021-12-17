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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kar uyarısı! Hafta sonu hangi illere kar yağacak?

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için kar uyarısı! Hafta sonu hangi illere kar yağacak?

İstanbul ve Ankara'da başlayan kar yağışları milyonlarca öğrenci ve çalışanın günlük yaşantısını zorlaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgarlarla gelen kar yağışları için onlarca il için peş peşe uyarılarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara'nın hafta sonunda kar etkisi altında olacağı belirtildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer hava durumu beklentilerini canlı yayında aktardı.

Türkiye genelinde düşen hava sıcaklıklarının ardından birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere ülkenin batısı, kuzeyi ve doğusunda kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayınlandı. MGM'den yapılan tahminlere göre; Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt gibi bölgeler ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağış olacak.

Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. İstanbul Valiliği ise kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu verileri.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Valilik, 4 günlük hava durumunu açıkladı. Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada gün gün Hava Durumu şu şekilde belirtildi:

- Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

- Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

- Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

- Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

- Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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