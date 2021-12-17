İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi arttı

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 388,09 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 831 bin metreküp oldu.