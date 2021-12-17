Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu! Afrikalı öğrencinin dilinden! "Zulmü Alkışlayamam" şiiri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi. Buluşmada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu. Şiir sonrası Başkan Erdoğan'ın tepkisi bakın ne oldu? İşte tüyleri diken diken eden o video…
Söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdim. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.
AFRİKALI ÖĞRENCİNİN DİLİNDEN! "ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM"
Videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuduğu bölüm yer aldı.
Yahya'nın şiirinin ardından Erdoğan, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri. Ben bu şiirle birincilik almıştım." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Aralık ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...
- Devletten ev alacaklara karşılıksız ödeme! 86.000 TL'ye kadar hibe müjdesi! Ev almamış ya da ev kredisi kullanmayanlar...
- Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Cuma gününün kazananı...
- Sağlık Bakanlığı yerleştirme ücreti ne kadar? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda alım yapılacak? İşte dağılım...
- Borsa neden düşüyor? Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir?
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir?
- Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?
- Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir?
- AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı?
- Yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?