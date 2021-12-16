Meral Akşener’e bıçak hediye eden İYİ Partili hırsız çıktı

Güvenlik güçleri, A.Z'nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. A.Z'nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

"25 ÜRÜNÜMÜZÜ ÇALMIŞ"

Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş." dedi.