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Son dakika: İstanbullulara valilikten kar uyarısı! Herkes tedbirli olsun! A Haber canlı yayınında önemli değerlendirme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2021
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Son dakika: İstanbullulara valilikten kar uyarısı! Herkes tedbirli olsun! A Haber canlı yayınında önemli değerlendirme

Son dakika haberleri... İstanbul'da beklenen kar yağışı için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de milyonlarca vatandaşı kar yağışına karşı uyardı. A Haber'e bağlanan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yaptığı açıklamada, yola çıkacakların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkisini artıracağı belirtildi. İşte 5 günlük hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı uyarısında bulundu. A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik milyonlarca vatandaşın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Herkes hangi illerde kar yağışı yaşanacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Yurt genelinde sıcaklıklar düştü. Marmara Bölgesi dahil Anadolu'da kar etkili oluyor. İstanbul'a da mevsimin ilk karı düştü. Peki ne zaman etkili olacak? Son bilgileri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik anlattı.

Cengiz Çelik'in canlı yayında şöyle konuştu:
Kar yağısı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Bizim tahminlerimize göre önümüzdeki 4-5 gün yağışların devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek kesimlerdeki yağışların artık karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını tahmin ediyoruz.

İstanbul özelinde baktığımız zaman Silivri ve Çatalca'daki yağışlar önümdeki 4-5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek. İl genelinde baktığımızda ise çoğunlukla yağmur gece saatlerinde ise hafif karla karışık yağmur görebiliriz.

İstanbul'da cumartesi ve Salı günü için rakımı düşük olan yerlerde karla karışık yağmur beklentimiz var. Cumartesi ve Salı günü haricinde İstanbul genelinde genellikle yağmur belki gece saatlerin karla karışık yağmur olabilir.

BATI KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Batı Karadeniz'in batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (metrekareye 30-60 kilogram), iç kesimlerindeki 500 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 santimetre) şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Bu akşam saatlerinden sonra Güneydoğu'da görülecek yağışların ise Siirt çevresi ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (metrekareye 30-60 kilogram), 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde (15-25 santimetre), cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, iki bölgede de ani sel, su baskını, kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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