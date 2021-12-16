Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Asgari ücret kararı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının ardından asgari ücreti açıklayacak. Asgari ücret hakkında yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. İşte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Asgari ücret kararı açıklandı mı? Basın toplantısı sonrasında...

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yapılan toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan'ın kısa süre içinde canlı yayında olması bekleniyor.

TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret 2022 rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini bildirdi.

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücret 2022 zammı için, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır." ifadelerini kullandı.