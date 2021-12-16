Otomobil stokçularına geçit yok! 51 şüpheli hesap veriyor

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunmadığı, otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve sıfır kilometre otomobil piyasasında tekel oluşturulduğu, otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde manipülasyon yapılarak fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulduğu haberleri üzerine TCK'nin 237. maddesi uyarınca 'Fiyatları etkileme' suçu kapsamında 1 Aralık günü resen soruşturma başlattı. Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekip rapor hazırladı. Raporda araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınladığı raporlara göre 2021 yılında Aralık ayı hariç 675 bin 107 adet sıfır kilometre otomobil satıldığı, 2021 yılı satış rakamlarının son 10 yılın satış rakamları ile karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı, 2018 yılında toplam 620 bin 937 adet, 2019 yılında toplam 479 bin 60 adet, 2020 yılında toplam 772 bin 788 adet otomobil satıldığı belirlendi.

'PİYASADA TEKEL OLUŞTURULDUĞU BELİRLENDİ'

Önceki yıllara nazaran kayda değer bir eksiklik bulunmadığının belirtildiği raporda; mevcut fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı belirlendi. Otomobil bayilerinde otomobil bulunmadığı, sıfır kilometre otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde kalan bedelle ilan verilerek satış sunulması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarının dahi aynı marka ve model sıfır kilometre otomobil fiyatlarının üzerine çıktığının tespit edildiği kaydedildi.

'VATANDAŞIN BAYİDEN OTOMOBİL ALMA İMKANI ORTADAN KALDIRILDI'

Savcılık, galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişilerin bayilerdeki otomobilleri toplayarak piyasada tekel oluşturdukları, vatandaşın bayiden otomobil alma imkanını ortadan kaldırıp stokladıkları otomobilleri bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satışa sunarak fiyatların yükselmesine neden olmaları üzerine TCK'nın 237. maddesi uyarınca 'Fiyatları Etkileme' suçunu işledikleri değerlendirilen kişiler hakkında dün gözaltı kararı verdi. 50 ilde tespit edilen 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılırken, 51 şüpheli hakkında ise SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

İFADELERİ ALINIYOR

Bulundukları illerde adliyelere gidenler, SEGBİS aracılığıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfadeleri alınan kişiler hakkında adli kontrolle serbest bırakılmaları kararı verildi. Talimatla ifadeye çağrılan 226 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.