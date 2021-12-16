PKK’ya Hakkari’de operasyon! Hepsi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlediği 'Eren Kış-4 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş İzzet Taşbaş Yeşilbayır-1' operasyonunda arazide arama tarama çalışması yapıldı.

Yapılan aramalarda 1 mağara tespit edildi. Mağarada, 62 kilo amonyum nitrat, 2 adet bixi makineli tüfeği, 4 RPG-7 roketatar, 41 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG-7 roketatar nişangahı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 bixi makineli tüfeği yedek namlusu, 1 bixi makineli tüfeği mekanizması, 670 bixi makineli tüfeği fişeği, 4 adet 200'lük şerit bixi makineli tüfeği mayonu, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 230 uçaksavar mühimmatı, 1 antitank mayını, 37 savunma tipi el bombası, 21 el bombası fünyesi, 2 zaman ayarlı EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneği, 12 adet alıcı düzeneği, 14 alıcı düzeneği, 10 devre kartı, 4 küçük tüp, 4 büyük tüp, 1 güneş enerji paneli, 6 adet 6'lı pil bloğu, 35 büyük pil, 1 kazma, 1 kürek, 1 hilti ucu, muhtelif yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.