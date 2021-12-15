15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'ya peş peşe operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: PKK'ya peş peşe operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
ABONE OL
Son dakika: PKK’ya peş peşe operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Öte yandan MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

PKKya ATAK darbesi! PKK'YA "ATAK" DARBESİ!

MİT VE TSK'DAN PKK'YA DARBE
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Garada 6 terörist öldürüldü GARA'DA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA