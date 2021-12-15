Son dakika: PKK’ya peş peşe operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/2TJwe23CxJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2021

MİT VE TSK'DAN PKK'YA DARBE

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.