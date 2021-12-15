15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA