SON DAKİKA! PKK'nın sözde 'doğu cephesi' çökertildi!
Son dakika haberine göre: Tunceli’de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu. Önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK’nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi. Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.
PKK'ya yönelik başlatılan 'Kış Harekâtı' kapsamındaki 'Eren operasyonları' devam ederken, Tunceli'de teröre son yılların en ağır darbesi vuruldu.
Önceki gün operasyon görüntülerinin paylaşıldığı Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK'nın sözde Doğu cephesi grubu olduğu belirlendi.
Uzun süreden beri bölgede gizlendikleri belirlenen teröristlerin etlisiz hale getirilmesiyle birlikte PKK'nın sözde Doğu cephesi de çökertilmiş oldu.
Son operasyonla birlikte Tunceli dağlarının PKK'dan tamamen temizlendiği de öğrenildi.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına geçmiş dönemde Suriye-Haseke bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.E.D. ise Siirt'te düzenlenen operasyonla yakalandı.
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