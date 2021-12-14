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Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Van’da PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Öte yandan delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Erek Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.

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