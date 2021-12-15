Son dakika: İstanbul’u kana bulayacaklardı! Kandil’in planı deşifre oldu

28 Nisan 2021 tarihinde Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala, kentin en yoğun olduğu şehirlerarası ulaşım merkezindeki kalabalığı hedef alan PKK/PYD'nin kirli planı güvenlik birimlerince çökertilmişti. Saldırı girişiminin arka planı aydınlatılırken, deşifre edilen dijital materyallerdeki bulgulara göre büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

O tarihlerde güvenlik unsurlarınca, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve çevresinde Covid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen Ramazan A. (25) ile İbrahim Z. (27), polis unsurlarını görünce sigara paketlerine gizlenmiş içinde 4 kilo 707 gram ağırlığında PETN türü patlayıcı bulunan spor çantayı bir otomobilin altına atıp kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu her iki zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı. A. ve Z.'ye "kuryelik" yaptırdığı ileri sürülen 39 yaşındaki Yaşar S. de aynı gece Bakırköy'de Terörle Mücadele Polisince gözaltına alınmıştı.

Taşıdıkları çantada 'silah' olduğunu zannettiklerini ifade eden sanıkların, terör örgütü PKK/YPG üyesi Esat K.'nın Suriye'den verdiği talimat ile hareket ettikleri, illegal yollarla yurda getirilen patlayıcı maddelerin terminaldeki eylemde kullanılmasının tasarlandığı belirlendi.