Son dakika | 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için flaş açıklama
Son dakika haberi...ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının gerçekleştireceği 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin tercih kılavuzu yarın yayınlanacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" dedi.
Tercih takvimi ve başvuru adımlarının yer alacağı kılavuz yarın ÖSYM tarafından yayınlanacak.
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