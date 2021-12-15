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Son dakika | 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Son dakika | 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için flaş açıklama

Son dakika haberi...ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını ve tercih sürecinin başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının gerçekleştireceği 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin tercih kılavuzu yarın yayınlanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" dedi.

Tercih takvimi ve başvuru adımlarının yer alacağı kılavuz yarın ÖSYM tarafından yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

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