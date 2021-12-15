Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri'yi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Elgelaib, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.