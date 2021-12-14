TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? TikTok kapanıyor iddiaları...

TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğlenceli video ve mesajların yayınlandığı TikTok uygulamasının ülkemizde de birçok takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Yeniden kapanacak iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi?

TİKTOK NEDİR?

Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.