TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? TikTok kapanıyor iddiaları...
TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan TikTok'un kapanacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. İddialar üzerine uygulamanın kullanıcıları konu hakkında açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. İşte, TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi?
TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğlenceli video ve mesajların yayınlandığı TikTok uygulamasının ülkemizde de birçok takipçisi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Yeniden kapanacak iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, TikTok yasaklandı mı, kapanacak mı? TikTok yasaklanıyor mu, açıklama geldi mi?
TİKTOK NEDİR?
Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.
Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların kesişiminde kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok'taki videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor.
TİKTOK YASAKLANDI MI, KAPANACAK MI? TİKTOK KAPANIYOR İDDİALARI...
Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan TikTok'un kapanacağı iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. İddiaların gündeme gelmesinin ardından konu hakkında net açıklama bulunmamaktadır. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
YAŞ SINIRI VAR MI?
Çoğu sosyal paylaşım platformunda olduğu gibi TikTok için de yaş sınırlaması bulunuyor. Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olma şartı aranıyor. 13 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük kullanıcıların ise TikTok'u kullanmak veya bir hesap açmak için ebeveynlerinden veya yasal velilerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor. Diğer bir deyişle pratikte işlemese de 18 yaşın altındakilerin uygulamayı kullanabilmesi için ailelerinden izin almış olması gerekiyor.
NEREDEN ÇIKTI?
Çinli internet teknolojileri şirketi ByteDance, 2016 yılının eylül ayında Çin'de Douyin adlı video paylaşım platformunu kullanıma açtı. Şirket, Douyin'i 2017 yılının eylül ayında TikTok adıyla uluslararası pazarların da kullanımına sundu.
ByteDance, 2017 yılının kasım ayında 1 milyar dolara Şangay merkezli müzik paylaşımına odaklanan ve aynı zamanda ABD'de California'da da ofisi bulunan sosyal medya platformu musical.ly'i satın aldı. ABD'deki genç kullanıcıları hedefleyen Çinli şirket, 2 Ağustos 2018'de TikTok ile musical.ly uygulamalarını ve kullanıcı veritabanını tek bir uygulamada birleştirerek TikTok ile yoluna devam etme kararı aldı. İşte ne olduysa, bu tarihten sonra oldu.
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