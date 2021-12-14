Hükümetten ekonomi mesajı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyüme hedefini kalıcı hale getirip hedeflerimizi sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay TBMM'de bulunduğu açıklamalarda kur dalgalanmalarının Türkiye'nin kaderi olamayacağının altını çizerken kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceklerinin altını çizdi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Oktay ekonomiye yönelik net mesajlar verdi.
MANİPÜLATİF ETKİLERİ SİLİP ATACAĞIZ
"Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız."
KUR AÇIKLAMASI
"Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır."
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, yeni ekonomi politikasının etkilerinin ne zaman görülmeye başlanacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:
"Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak. Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek. Kaldı ki bu zaten OECD içinde de görülüyor. OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesiyiz. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerini yüzde 10 olarak ifade eden uluslararası kurumlar var. Biz de zaten şu anda o oranı yakalayacağımızı ifade ediyoruz. Şu anda üçüncü çeyrekte malum yüzde 7,4'ü hamdolsun yakaladık. Yıl sonunda da inşallah bunun fazlası olacak, azı olmayacak. Bu konuda da kendimizden eminiz."
Ayrıntılar geliyor...
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