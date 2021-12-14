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tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı. İşte, tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇLAR RESMEN AÇIKLANDI

Yükseköğrenim gören öğrencilerin Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.Kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI

KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından resmi sonuç sayfasında yoğunluk yaşanıyor.

TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı takdirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

e-Devlet sistemine giriş yaparak burs sonucu öğrenilebilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgu Belgesi" şeklinde arama yapılır. Açılan sayfada ise öğrenim bursu, kredi ya da katkı kredisi alınıp alınmadı belirtilir. Açılan sayfada ''detay'' bağlantısı ile de;

Kredi/Burs türü

Kredi/Burs numarası

Kredi/Burs bitiş tarihi

Geri ödemeli burs alınması halinde de geri ödeme tarihinin ne zaman başlayacağı, bu zamana kadar hesaba yatacak para miktarı gibi ayrıntılar verilir.

Burs sonucu; E-Devlet - T. C. Kimlik No - Şifre - Öğrenim Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama - Detay

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