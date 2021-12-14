KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! KYK burs ve kredi başvuru sorgulama! KYK bursu...

BURS VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ



Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi. Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.