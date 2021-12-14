KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatar?

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.