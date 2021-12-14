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KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatar?

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatar?

KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı. Ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatar?

KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL? KYK burs ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatar?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇLAR RESMEN AÇIKLANDI

Yükseköğrenim gören öğrencilerin Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.Kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.

TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı takdirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

2021 - 2022 KYK BURSU NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

Burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

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