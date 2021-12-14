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Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...

Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir dönem Hepsi grubu ile adını duyuran Gülçin Ergün, son dakika haberlerine göre trafik kazası geçirdi. Gülçin Ergül, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Aracı kullanan Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. İşte, Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Trafik kazası...

Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hepsi grubu ile adını duyuran şarkıcı Gülçin'in hayatı merak konusu. Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Şarkıcının sevenleri Gülçin Ergül'ün sağlık durumunu merak ediyor. İşte, Hepsi Gülçin Ergül kimdir, kaç yaşında? Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl?

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Ergül, 30 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirdi. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı.

Şarkıcının Erdal Seyda Lafci ile birlikte olduğu biliniyordu.

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