Dışişleri Bakanlığından Haiti’ye başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Haiti'nin Cap- Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."





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