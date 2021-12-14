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Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Dışişleri Bakanlığından Haiti’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haiti'nin Cap- Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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