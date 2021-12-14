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Son dakika: Sağlık Bakanlığından "ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı" iddialarına jet yanıt

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Giriş Tarihi: 14.12.2021 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığından ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı iddialarına jet yanıt

Sağlık Bakanlığı, ismi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla basında yer alan flakonların, BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya yer alan ve bazı yazılı basın organları tarafından da yayınlanan 'Türkiye'de ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı kullanıldığına' dair iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "İsmi bilinmeyen aşı kullanıldığı iddiasıyla sosyal medya ve yazılı basında yer alan flakonlar ülkemizde kullanım onayına sahip BioNTech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara aittir.

Bakanlığımız ülkemizde Covid-19 aşılarının henüz yeterli bir miktarda olmadığı dönemde BioNTech firmasından tedariği hızlandırmasını talep etmiştir. Bunun üzerine BioNTech firması bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşıları ülkemize yönlendirmiştir.

Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye'de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metnin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzere BioNTech firması tarafından üretilmiştir" denildi.

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