Son dakika: Sağlık Bakanlığından "ismi bilinmeyen Covid-19 aşısı" iddialarına jet yanıt

Yönlendirilen aşıların üzerinde yer alan etiketlerin Türkiye'de değiştirilmesi soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için etiket değişimi yapılmamıştır. Sonuç olarak sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşılar, açıklama metnin sonunda yer verilen aşı paketi ve flakonu görselinde görüleceği üzere BioNTech firması tarafından üretilmiştir" denildi.





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