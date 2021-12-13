Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan atama açıklaması! Başlatıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.