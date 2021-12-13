Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

ABD İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

ABD'yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.

AFRİKA ZİRVESİ GERÇEKLEŞECEK

Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.

43 ÜLKEDE FETÖ OKULLARI SONA ERDİ

Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.