13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Ermenistan'la normalleşme konusunda önemli bir mesaj verirken, ABD ile ilişkilerdeki son gelişmeleri de paylaştı. İşte detaylar...

TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz.

LİBYA'DA TEMAS HALİNDEYİZ

Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.

TOPLANTIYA KATILACAĞIZ

Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.

HEPSİNİ ENGELLEDİK

Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.

ABD İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

ABD'yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.

AFRİKA ZİRVESİ GERÇEKLEŞECEK

Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.

43 ÜLKEDE FETÖ OKULLARI SONA ERDİ

Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA