Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Ermenistan'la normalleşme konusunda önemli bir mesaj verirken, ABD ile ilişkilerdeki son gelişmeleri de paylaştı. İşte detaylar...
TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME
Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz.
LİBYA'DA TEMAS HALİNDEYİZ
Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek.
TOPLANTIYA KATILACAĞIZ
Haftaya Pakistan'da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor.
HEPSİNİ ENGELLEDİK
Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.
ABD İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM
ABD'yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar Dolar ticaret hacmi hedefi dahil işbirliğimizi farklı alanlarda geliştirmek için çalışıyoruz.
AFRİKA ZİRVESİ GERÇEKLEŞECEK
Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz.
43 ÜLKEDE FETÖ OKULLARI SONA ERDİ
Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde, 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF sınav tarihleri...
- Fiyatlar belli oldu! Doğu Ekspresi turu fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlayacak?
- On Numara çekilişi 13 Aralık 2021 sonuçları belli oluyor! MPİ On Numara 13 Aralık çekilişi bilet sorgulama ekranı...
- Hesaplara en düşük 1.846 yatacak! Yeni yılda zam yansıması olacak! Paralar başvuranın hesabına yatıyor...
- Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...
- 1749 AFAD personel alım sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Kadro belli oldu, gözler tarihte! Survivor 2022 All Star kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Migros 1000 TL hediye çeki doğru mu, var mı? Migros 1000 TL hediye çeki veriyor mu? Migros'tan açıklama geldi...
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? 2021 UEFA Konferans Ligi play-off turu ne zaman başlayacak?
- Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe rakibi hangi takım oldu?