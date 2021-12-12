Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı! Kadına tacize ceza artıyor





MAĞDURİYETİ DEVLET GİDERECEK

Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş bir daha 'Ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum' demeyecek. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama, makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak 'Biz bunu kabul edemeyiz' diyerek bu tazminat komisyonunda bu anlamda vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız.