Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı! Kadına tacize ceza artıyor
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin de yer alacağını açıkladığı yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşın mahkeme mahkeme dolaşmasının önüne geçilmesine dönük düzenlemelerin yer alacağını belirtti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şiddet gören kadına avukat ve adli yardım kolaylığı sağlanmasına, nefret suçlarının ayrı bir madde olarak düzenlenmesiine, vatandaşın mahkeme mahkeme dolaşmasının önüne geçilmesine dönük düzenlemelerin yer alacağını belirtti. TBMM Genel Kurulu Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken Gül, yeni yargı paketinde yer alacak konu başlıklarını şöyle anlattı:
MAĞDURİYETİ DEVLET GİDERECEK
Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden bakanlığımız nezdinde İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getireceğiz. Yani davası çok uzun sürdüğü için mağdur olan vatandaş bir daha 'Ben mağdur oldum, tazminat almak için mahkemeye başvurmak zorunda kalıyorum' demeyecek. Mahkemeden kaynaklı bir eğer uzama, makul süre aşıldıysa devlet olarak, yürütme olarak 'Biz bunu kabul edemeyiz' diyerek bu tazminat komisyonunda bu anlamda vatandaşımızın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapacağız.
İMAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
İmar davaları, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile ekonomi, çevre ve bilişim gibi alanlarda ihtisaslaşma çalışmalarımız devam edecek.
MÜLKİYET HAKKINA ÖNCELİK
Vatandaşımızın mülkiyet hakkını ilgilendiren tüm davaları, ivedi yargılama kapsamına alacağız.
HAKSIZ ADLİ KONTROLE TAZMİNAT
Haksız adli kontrol tedbirleri yönünden de tazminat imkânı getirilmesine yönelik bir çalışmamız olacak.
ŞİDDET MAĞDURU KADINA ADLİ YARDIM KOLAYLAŞACAK
Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi ve adli yardımdan yararlanma koşullarını kolaylaştıracağız. Israrlı takip suç haline getirilecek.
BAŞVURU SÜRELERİ AYNI OLACAK
İtiraz, temyiz, istinaf gibi yollara başvuru süreleri yeknesak hale getirilecek.
YOKSUL VATANDAŞA ADLİ DESTEK
Maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlarımızın adli yardıma başvuru usulünü kolaylaştıracağız.
VATANDAŞ MAHKEME MAHKEME DOLAŞMAYACAK
Vatandaşımızla kamu kurumları arasındaki uyuşmazlığın çözümü için idari sulh usulünü getireceğiz. Vatandaş; devletle mahkemelik olmadan önce aynı masa etrafında müzakere etsin; mahkeme mahkeme dolaşmadan, dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşsun istiyoruz. Vatandaşımızın talebi karşılanırsa iş orada sonuçlanacak, karşılanmazsa dava açma yolu gayet tabii açık olacak.
NEFRET SUÇLARI MADDESİ
Nefret söylemi ve nefret suçuna ilişkin Ceza Kanunu'nda yeni ve müstakil bir düzenleme yapılması da çalışma konularımız arasındadır.
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