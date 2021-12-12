Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 12 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren 12 Aralık Pazar gününü kapsayan koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 12 Aralık Pazar günü kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.
12 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 12 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 952 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 182 oldu. Bir günde toplam 345 bin 754 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 648 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,03 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,05 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 655 bin 651'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA OMICRON VARYANTIYLA İLGİLİ SON DURUMU AÇIKLADI
Günlük vaka ve vefat tablosunu Twitter adresinden paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili son durumu da aktardı. Bakan Koca, ''Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır.'' ifadelerini kullandı.
11 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
10 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
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