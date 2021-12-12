Kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava raporu!
Kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İstanbul’da havaların soğumasıyla birlikte kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji uyarılarına göre; hafta ortasından itibaren sıcaklıklar düşecek ve Perşembe gününden itibaren birçok şehirde kar yağışı görülecek. Peki; İstanbul’a kar yağacak mı? İşte son bilgiler!
Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji verilerine göre İstanbul 5 günlük hava durumu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'da yaşayan kişiler, soğuyan havaların etkisiyle kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji verilerine göre, yurdun birçok şehrinde Perşembe gününden itibaren kar yağışı görülebilir. Peki; İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.
MARMARA VE BİRÇOK BÖLGEYE KAR GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor. Çarşamba günü Kuzey Batı (Marmara) soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar bugüne göre 10 C düşecek. Marmara'nın yükseklerine Uludağ, Kartepe kar yağar. Şehir merkezine kar yağmaz. Trakya, İç Ege Batı Karadeniz içi ve iç Anadolu'da kar yapar" şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan Ankara'da Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Ayın 20'sinden sonra ise Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Edirne, Çanakkale gibi şehir merkezlerinde de kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14
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- Kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava raporu!
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