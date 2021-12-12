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Son dakika: Mehmetçik Irak ve Suriye'de 3 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Son dakika: Mehmetçik Irak ve Suriye’de 3 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Avaşin bölgesi ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde de terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Avaşin bölgesi ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

3 PKKlı etkisiz hale getirildi 3 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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