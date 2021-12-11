İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Alex Stuart Aiken: Türkiye İngiltere’nin vazgeçilmez ortağıdır

Aiken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve iki gün sürecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '21) "Stratejik İletişim 101" başlıklı bir konuşma yaptı.

Demokrasilerin insanlığın çıkarlarına hizmet etmek için iletişimi kullanma ve "ilerlemenin motoru olma" yeteneğinin herkes için motive edici bir çağrı olduğunu kaydeden Aiken, İngiltere'nin iletişim stratejisini anlattı. Aiken, İngiltere hükümet iletişim servisinin 20. yüzyılın ilk büyük Avrupa ve küresel çatışmasında ortaya çıktığını belirterek dönemin hükümetinin kanunlar dahilinde doğruyu güçlü bir şekilde söyleyecek bir departman kurmak istediğini dile getirdi. Bundan 104 yıl sonra bazı başarılar elde ettiklerini, başarısızlıklar yaşadıklarını, başarısızlıklardan, yanlış adımlardan ve başarılardan ders aldıklarını aktaran Aiken, devletin vergilendirme, düzenleme, yasama konusunda yapabileceklerinin yanı sıra, "iletişim" kurabileceğini de vurguladı.

Aiken, Şubat 2020'de kendisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olması için bir iletişim operasyonu hazırlanmasını istendiğini, iletişimin de salgınla mücadelenin vazgeçilmez bir parçası olarak görüldüğünü söyledi.

Hükümetin merkezinde bir iletişim merkezi kurduklarını ve çeşitli disiplinlerden gelen çok sayıda farklı insanı bir araya getirdiklerini ifade eden Aiken, etkili bir stratejik iletişim sağlamak için iletişim faaliyetleri, medya ilişkileri, pazarlama, iç iletişim, sezgi ve değerlendirme, davranış bilimi, veriler ve dijital disiplinlere ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Aiken, öte yandan stratejik iletişimin başarısı için hayati önem taşıyan ve yalnızca demokrasilerin sunabileceği bir diğer güçlü noktanın da "stratejik iletişim yönü, plan uygulaması ve bunun nasıl başarılı olduğu hakkında tartışma yeteneği" olduğunu vurguladı.

SALGINDA 30 BİN KİŞİNİN HAYATINI KURTARAN İLETİŞİM STRATEJİSİ

İngiltere'nin stratejik iletişim kampanyasını anlatan Aiken, 2020 boyunca yaptıkları iletişim çalışmalarıyla iletişime yanıt veren, evde kalan ya da yürüttükleri pazarlama ve medya kampanyalarıyla tıbbi tavsiyelere uyan 30 bin kişinin hayatını kurtarmasına katkı sağladıklarını değerlendirdi. Aiken, stratejinin tanımının "tanımlanmış bir hedefe ulaşmak için bir eylem planı" olduğunu belirterek "Stratejiler, hedefler iyi tanımlanmadığından veya insanlar onları nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini anlamadıklarından başarısız olurlar." dedi.

İngiltere'deki "Build Back Better" (Yeniden daha iyi bir şekilde inşa etme) büyüme planı kapsamında hükümet genelinde yaklaşık 100 kampanyayı bir araya getirdiklerini kaydeden Aiken, böylece hükümetin tamamının birlikte konuştuğunu, birlikte çalıştığını ve hükümetin iletişimcilerin neyi başarmasını istediğini anladıklarını dile getirdi.

Çalışanların mesleki gelişimine de ilgi duyduklarını belirten Aiken, çalışanların öğrenmesi gereken şeyleri belirleyen bir gelişim müfredatının olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE VURGUSU

Aiken, "Türkiye ve Türkiye Hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadeleden terörle mücadeleye, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve ticaret anlaşması yoluyla insanların istihdamını ve refahını genişletmeye kadar dünyada karşılaştığımız tüm konularda İngiltere'nin vazgeçilmez ortağıdır." dedi.

Öte yandan Aiken, Türkiye'nin rolü ve varlığının bu anlamda İngiltere'nin ilgisinin çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İngiltere hükümeti adına ihracatı artırmak, İngiltere'de okuması için buraya öğrenci getirmek ve turist çekmek için "Büyük Britanya" kampanyası yürüttüklerini de anlatan Aiken, "2012'den bu yana büyük kampanya için yaklaşık 400 milyon sterlin harcadık ve yatırım getirisini hesaplıyoruz. İhracattaki artış, turistler ve İngiltere'de eğitim görecek öğrenciler yaklaşık 4 milyar sterlin değerinde oldu." değerlendirmesini yaptı.

Aiken, gelecekteki meydan okuma iletişimlerini ise İngilizcede baş harflerinin hepsi "D" olan "dijital, doğrudan, veri odaklı, çeşitlilik ve dezenformasyonla mücadele" olarak tanımladı.