SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı | 10 Aralık 2021 vaka vefat ve aşılama rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2021'e ait vaka, vefat ve aşılama rakamları duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medyadan yorumladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı vaka, vefat ve aşılama rakamları duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medyadan yorumladı.
Bakan Koca, "Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." dedi.
9 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
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