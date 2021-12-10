Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar: CHP’yi HDP’den ayrı değerlendirmek imkansızdır

İnanıyorum ki, terörün çürüyen kökü kazınacak, teröristlerin de gömülecek kuyuları kazılacaktır. Bundan taviz yoktur, geri adım yoktur, vazgeçme yoktur. Nerede bir hain varsa bir kahraman karşısına çıkacaktır. Hangi bataklıkta bir haşarat üremişse orası tertemiz yapılacaktır.

Şehitlerimizin acısına maruz kaldığımız şu günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmesi esnasında tezahür eden ağır provokasyonlar, şiddet ve derinlik kazanan tahrik provaları yürek yaramıza adeta tuz basmaktadır. İhanet her yerdedir.