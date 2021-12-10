Son dakika: Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası harekete geçildi! Kanun teklifi hazır

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Özellikle fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.