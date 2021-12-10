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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçildi! Kanun teklifi hazır

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın sözleri sonrası harekete geçildi! Kanun teklifi hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ sözlerinin üzerinde harekete geçen AK Parti kurmayları kanun teklifi hazırladı. Buna göre stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar para cezası verilebilecek. SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan "piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapacak.

STOKÇULUK YAPANLARA AĞIR CEZALAR YOLDA!

AK Parti kurmayları tarafından hazırlanan yeni kanun teklifini göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ HAZIR

9 maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme yer alacak. Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak; yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenleme yer alacak.

Teklifte ayrıca aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngörülen düzenleme yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Özellikle fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.

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