Son dakika: Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası harekete geçildi! Kanun teklifi hazır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ sözlerinin üzerinde harekete geçen AK Parti kurmayları kanun teklifi hazırladı. Buna göre stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar para cezası verilebilecek. SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan "piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapacak.
STOKÇULUK YAPANLARA AĞIR CEZALAR YOLDA!
AK Parti kurmayları tarafından hazırlanan yeni kanun teklifini göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.
9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ HAZIR
9 maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme yer alacak. Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak; yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenleme yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Kabine Toplantısı'nın ardından fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
Özellikle fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte kazanan isim
- Buzağı desteği ne zaman yatacak 2021? Buzağı 2. dönem destek ödemeleri ayın kaçında yatar? İllere göre ödeme tarihleri...
- Emeklilikte 1261 gün detayı! 7 yıllık fiili hizmet süresine göre maaş bağlanıyor! Hizmet birleştirmesiyle emekli olma yolları!
- Miss Universe 2021 adayları belli oldu! Kaniat güzeli olmak isteyenlerin arasında Fahriye Evcen ve Melike İpek Yalova'nın benzerleri de var
- Ev alacaklara 42.000 TL destek veriliyor! Devlet konut desteğinden kimler yararlanabilir? İşte şartlar
- 5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!
- 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta birinci kim?
- 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
- 3 aylar ne zaman başlayacak? 2022 dini günler takvimi yayınlandı! Bayramlar ve kandil günleri ne zaman?
- Süt fiyatları ne kadar oldu? BİM, A101, ŞOK süt fiyatları kaç TL? Bir paket süt ne kadar?
- Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı
- Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?