Başkan Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yüksekten düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceylan ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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