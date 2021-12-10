Milyonları ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de! Artık SGK tarafından karşılanacak
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura bedelleri malzemenin sözleşmeli satış merkezleri veya eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) tanı ve tedaviler bölümüne "Intraoperatif Nöronavigasyon İşlemi" eklendi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ARTIK ÜCRET ÖDENMEYECEK
Buna göre, hemodiyaliz tedavisi süresince, "Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik"te belirtilen tetkikler ve bu tetkiklerin tekrarı, hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler, gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkikler, seans sırasında gelişen komplikasyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve gündüz yatak ücreti fiyata dahil olacak, ayrıca faturalandırılmayacak. Tetkikleri yaptırılmayan hastaların diyaliz tedavilerine ait ücretleri ödenmeyecek.
SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK
Tebliğdeki tanı ve tedaviler bölümüne "Intraoperatif Nöronavigasyon İşlemi" eklenirken işlem bedeli de belirlendi.
SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK
Tebliğde, ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin hükümde de değişiklik yapıldı. Buna göre, ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere ait fatura bedelleri malzemenin sözleşmeli satış merkezleri veya eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak. Ancak SGK tarafından iade alınan tıbbi malzeme bedelleri sözleşmeler tamamlanıncaya kadar şahıs ödemesi şeklinde yapılacak.
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