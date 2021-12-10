Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini iptali ile ilgili flaş HDP detayı!

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 3'üncü yılına girdi.

O ailelere siyasi partilerden destek ziyareti geldi, ancak Diyarbakır'a bir tek Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gitmedi.