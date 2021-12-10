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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başlıyor....

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başlıyor....

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri yapıldı.

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuraklıkla ilgili hazırladığımız tedbir paketiyle üreticilere ödemeler Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak." açıklamasını yaptı.

Bakan duyurdu! Ödemeler başlıyor.... BAKAN DUYURDU! ÖDEMELER BAŞLIYOR....

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