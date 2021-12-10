İstanbul’da geniş çaplı operasyon! 14 kişi tutuklandı

ÇOK SAYIDA EKİPMAN BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu Yakası'nda cinayet ve silahlı saldırı başta olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 Aralık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüphelinin tamamını yakalamıştı. Adreslerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 1 tam otomatik tüfek, 3 pompalı tüfek, 14 tabanca, 1 el bombası, 1 çelik yelek, 300 mermi, sahte plaka ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.