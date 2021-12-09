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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı sözler: Zulada bekleyen aday Abdullah Gül

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı sözler: Zulada bekleyen aday Abdullah Gül

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını belirterek, ‘‘Bence asıl zulada bekleyen aday Abdullah Gül.’’ dedi.

Arka Plan programına konuk olan Mahmut Övür, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün açıklamaları şu şekilde:

Öyle bir süreç ki bu aslında bütün bunların hepsi danışıklı dövüş gibi. Ben Meral Akşener ve arkadaşlarının da bir projeyle devreye girdiklerini düşünüyorum. Kemal Bey'in zaten bu projenin önemli bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Siyaseti dizayn etme, Türkiye'yi belki de o meşru çizgiden uzaklaştırmaya çalışan bir sürecin parçaları olduğunu düşünüyorum.

Zulada bekleyen aday Abdullah Gül ZULADA BEKLEYEN ADAY ABDULLAH GÜL

''ADAY MESELESİ GÜNDEM MESELESİ''

Bu parçalardan dolayı bu olaya baktığımızda birincisi aday meselesi onlar için gündem meselesi. Gündemde kalmak için tartışılabilecek bir meseledir. Ne kadar uzatırsan uzat, arada bir laf da çakarsın, hoş olur. Araya Ali Babacan koyarsınız, Temel Karamollaoğlu gibi bir malzeme koyarsınız. Bundan çok rahatsız değiller. O laflar da öyle çok sert laflar falan değil, arka planda başka hesaplar var.

''ZULADA BEKLEYEN ADAY ABDULLAH GÜL''

Benim dikkatimi çeken birkaç şey var. Birincisi Kemal Bey'in aday olacağı söyleniyor. En başından beri söylüyorum. Kemal Bey aday olmayacak! Böylesine tahrip siyaseti izleyen, herkesi ötekileştiren, düşmanlaştıran bir kişi Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilemez diye düşünüyorum. Yapı da bunu kaldırmaz. Bir taraftan Kemal Bey, ''ben aday olacağım'' deyip şöyle bir tarif yaptı: sembolik, fazla büyük bir görev üstlenmeyecek ve devredecek. Kendisini tarif etmiyor, birisini tarif ediyor burada. Bu tarifin içerisinde bence asıl zulada bekleyen aday Abdullah Gül.

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