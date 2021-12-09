Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı sözler: Zulada bekleyen aday Abdullah Gül

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün açıklamaları şu şekilde:

Öyle bir süreç ki bu aslında bütün bunların hepsi danışıklı dövüş gibi. Ben Meral Akşener ve arkadaşlarının da bir projeyle devreye girdiklerini düşünüyorum. Kemal Bey'in zaten bu projenin önemli bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Siyaseti dizayn etme, Türkiye'yi belki de o meşru çizgiden uzaklaştırmaya çalışan bir sürecin parçaları olduğunu düşünüyorum.

''ADAY MESELESİ GÜNDEM MESELESİ''

Bu parçalardan dolayı bu olaya baktığımızda birincisi aday meselesi onlar için gündem meselesi. Gündemde kalmak için tartışılabilecek bir meseledir. Ne kadar uzatırsan uzat, arada bir laf da çakarsın, hoş olur. Araya Ali Babacan koyarsınız, Temel Karamollaoğlu gibi bir malzeme koyarsınız. Bundan çok rahatsız değiller. O laflar da öyle çok sert laflar falan değil, arka planda başka hesaplar var.