Bakan Süleyman Soylu: Hakkari’de 515 kilogram eroinin ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet." ifadesini kullandı.

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