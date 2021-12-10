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Tunç Soyer canlı yayında kendini bir bir yalanladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2021
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Tunç Soyer canlı yayında kendini bir bir yalanladı

Buca Metrosu ihalesini kazanan şirketi "biz seçmedik" diyen Soyer Yeni Asır'ın manşetiyle yüzleşince gerçeği söylemek zorunda kaldı. Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesini 529 milyon lira fazla teklifte bulunan Gülermak firmasına vermeleriyle ilgili "Kazanan firmayı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası seçti" yalanını manşetten vermişti. Soyer, katıldığı canlı yayında kendisine gazetenin manşeti gösterilince, "Kararı bizim ihale komisyonumuz verdi, banka değil" diyerek yalanını itiraf etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Buca Metrosu ihalesini 3 milyar 392 milyon lira ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine, 529 milyon lira daha fazla teklif eden Ankaralı Gülermak Ağır Sanayi A.Ş'ye vermesi kentte tartışmalara neden olmuştu. Tepkilerin hedefi olan Başkan Soyer, ihalenin veriliş nedenini izah etmeye çalışırken büyük bir tezat içine düştü.

Başkan Tunç Soyer katıldığı canlı yayında kendisine gösterilen Yeni Asır manşetiyle zor duruma düştü. Daha önceki açıklamalarının tam tersini söyleyen Soyer, gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı.

"FİRMAYI EBRD SEÇTİ"
Başkan Soyer, en son ihaleyi kazanan firmayı kendilerinin değil Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) seçtiğini söylemişti. Soyer, "Bu uluslararası bir ihale ve uluslararası ihale normlarına tabi. Buna tek başımıza biz karar vermiyoruz. Bunun finansmanını sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bağımsız bir denetmen atıyor. Başka birine de verebilirlerdi ama bu firmayı seçtiler" sözleriyle topu EBRD'ye atmıştı.

YENİ ASIR ORTAYA ÇIKARDI
Ancak Yeni Asır, bankanın kendi mevzuatını inceleyerek bunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Çünkü, EBRD Satın Alma Politika ve Kuralları'ndaki Müşteri Sorumlulukları kısmında Soyer'in söylediklerinin tam tersi yazıyordu. Yeni Asır, ilgili maddede "Banka, belirli projelerin satın alma sürecinde ve kurumsal gelişiminde müşterilere tavsiye veya yardımda bulunabilir, fakat sözleşmenin bir tarafı değildir. Bir proje için verilecek iş, mal veya hizmetler için müşterinin istekliler karşısındaki hak ve yükümlülükleri, müşterinin yayınladığı ihale belgelerine tabidir, bu Politika ve Kurallara tabi değildir" ifadelerinin yer aldığını "Avrupa Bankası Soyer'i yalanladı" başlığıyla dün manşet yaptı. Ulusal bir televizyon kanalının canlı yayınlanan programına dün sabah konuk olan Tunç Soyer, Yeni Asır'ın bu manşetiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Kendisine Yeni Asır'ın manşeti gösterilen Soyer, kararı EBRD değil kendi oluşturdukları ihale komisyonunun verdiğini itiraf etti

GERÇEĞİ TEK TEK ANLATTI
Soyer, "9 teklif gelmişti. Bunlardan en düşük olan 2 tanesinin sorgulanmasını yapmamız gerekiyordu. Bir tuhaflık gördük. 2 firmanın sorgusunu istedik, bize bunlarla ilgili açıklama verin dedik" ifadelerini kullandı. Bununla da yetinmediklerini söyleyen Soyer, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na da dedik ki, 'Siz madem finansörsünüz bunu siz de bir bilirkişi ile kontrol ettirin. Nitekim Türk hukuk sistemine göre olmayan bir şey ama biz ihaleyi Avrupa mevzuatına göre yaptığımız için gönderdik. Onlar da bağımsız bilirkişi marifetiyle bizim yaptığımız sorguları denetlediler. Kontrol ettiler ve onlar da bir değerlendirme yaparak bize gönderdiler. Dolayısıyla tabii ki bizim ihale komisyonumuz karar veriyor, EBRD değil. En düşükten birini eledik diğerini 2 taneden bir tanesine vermeye karar verdik. Buna ihale komisyonumuz karar verdi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası değil" sözleriyle ihale sonrası söylediği yalanı itiraf etmiş oldu.

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