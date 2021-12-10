Tunç Soyer canlı yayında kendini bir bir yalanladı

GERÇEĞİ TEK TEK ANLATTI

Soyer, "9 teklif gelmişti. Bunlardan en düşük olan 2 tanesinin sorgulanmasını yapmamız gerekiyordu. Bir tuhaflık gördük. 2 firmanın sorgusunu istedik, bize bunlarla ilgili açıklama verin dedik" ifadelerini kullandı. Bununla da yetinmediklerini söyleyen Soyer, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na da dedik ki, 'Siz madem finansörsünüz bunu siz de bir bilirkişi ile kontrol ettirin. Nitekim Türk hukuk sistemine göre olmayan bir şey ama biz ihaleyi Avrupa mevzuatına göre yaptığımız için gönderdik. Onlar da bağımsız bilirkişi marifetiyle bizim yaptığımız sorguları denetlediler. Kontrol ettiler ve onlar da bir değerlendirme yaparak bize gönderdiler. Dolayısıyla tabii ki bizim ihale komisyonumuz karar veriyor, EBRD değil. En düşükten birini eledik diğerini 2 taneden bir tanesine vermeye karar verdik. Buna ihale komisyonumuz karar verdi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası değil" sözleriyle ihale sonrası söylediği yalanı itiraf etmiş oldu.

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