Yine Millet İttifakı yine el hareketi! İYİ Partili Yasin Öztürk, Kılıçdaroğlu'na özenince ortalık karıştı
TBMM'de yine yüksek tansiyon hakimdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ahlak dışı el hareketi büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun el hareketinden cesaret alan İYİ Partili Yasin Öztürk de benzer bir harekette bulundu. Söz konusu skandal hareket AK Partili ve İYİ Partili vekiller arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. İşte Meclis'te yaşanan kavganın görüntüleri...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'teki ahlak sınırlarını aşan el hareketi ile tepkilerin odağı oldu. TBMM tutanaklarına da geçen el hareketini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Elinin sırt kısmına vuruyor' diyerek kıvırmaya çalışsa da tepkiler dinmemişti.
İYİ PARTİLİ VEKİL ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Her görüşmede kavganın yaşandığı Meclis'te bugün yine bir kavga oldu.
İyi Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi yapması ortalığı karıştırdı. AK Partili vekillerle İyi Partili vekiller birbirine girdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL HAREKETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki konuşması sırasında yaptığı el hareketine ilişkin soruya, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" dedi. TBMM tutanaklarına geçen, TBMM TV yayınında da saniye saniye kaydedilen el hareketini Kılıçdaroğlu'nun reddetme yoluna gitmesi şaşkınlık yarattı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe görüşmelerine verilen arada görüntüleri izlediklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak sınırlarını aşan o el hareketini yapmadığı kanısına vardıklarını söylemişti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun elinin sırtına vurmak sureti ile anlatımını güçlendirdiğini savunmuştu. Özel'in açıklamaları büyük tepki çekmişti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tepkisini çeken hareket nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
Hiç kimsenin partisinde, kendi dost ortamında, evinde nasıl davrandığına elbette karışmayız. Ama buradan herkesi TBMM'nin asaletine, nezaketine, izzetine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kafaları dumanlı arkadaşlarıyla atıp tuttuğu ortam sanan bu arkadaşa Yunus şiiriyle cevap vermek istiyorum: İlla edep, illa edep..."
Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak eleştirilerde bulunmuştu. Zaman zaman provokatif söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonuna doğru provokasyonun dozunu iyice kaçırmış, Gazi Meclis'te vekillerin gözlerinin içine baka baka ahlaksız bir el hareketi yapmıştı. AK Parti ve MHP sıraları Kılıçdaroğlu'nu derhal özür dilemeye çağırırken, Kılıçdaroğlu oralı olmamış, gerilim sonrası birleşime ara verilmişti.
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