Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Yılbaşında yasak var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte cevaplar...
Yılbaşında yasak var mı? Yeni yıl için geri sayım başladı. 2022 yılbaşı için hazırlıklar sürerken, bu sene sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl başında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA YASAK VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
BİONTECH CEO'SU UĞUR ŞAHİN: ÜÇ DOZ BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINA KARŞI KORUYOR
BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı hakkındaki bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Ön çalışmalarında Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Şahin, "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir." diye konuştu.
Gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini anlatan Şahin, "Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Özlem Türeci de üç doz BioNTech aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Türeci, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
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- Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
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