Yılbaşında yasak var mı? Yeni yıl için geri sayım başladı. 2022 yılbaşı için hazırlıklar sürerken, bu sene sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl başında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA YASAK VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.