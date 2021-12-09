Altındağ olaylarında hayatını kaybeden Emirhan Yalçın davasında flaş gelişme

Ankara Altındağ'da, parkta tartıştıkları sırada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldüren, 18 yaşındaki Ali Yasin Güler'i yaralayan Suriyeli Yahya Al Abdo hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından müebbet ve 10,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Yaşı küçük olan şüpheli A.M.A hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü ifade edildi.

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