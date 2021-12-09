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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 9 Aralık vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 9 Aralık vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Bakan Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.

8 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

7 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

6 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

3 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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