Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 9 Aralık vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş hayatını kaybetti? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Bakan Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.
5 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
4 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
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