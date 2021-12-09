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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

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Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 193'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 193'e yükseldiği belirtildi.

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